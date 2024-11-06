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В Чехии заявили о завершении конфликта на Украине в случае победы Трампа

В Чехии заявили о завершении конфликта на Украине в случае победы Трампа

Бывший премьер-министр Чехии и председатель оппозиционного движения ANO высказал мнение на своей странице в социальной сети о завершении конфликта на Украине в случае избрания Дональда Трампа президентом США.

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