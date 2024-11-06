В Чехии заявили о завершении конфликта на Украине в случае победы Трампа

Бывший премьер-министр Чехии и председатель оппозиционного движения ANO высказал мнение на своей странице в социальной сети о завершении конфликта на Украине в случае избрания Дональда Трампа президентом США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии