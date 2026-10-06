Нардеп ВРУ: Жители массово покидают Киев на фоне ударов по мостам Жители Киева начали массово покидать город на фоне российских ударов.
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