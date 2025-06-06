Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • MEGA VOLT
    Почему эти уроды лезут в наш двор и пытаются нами командовать? Ведя бля от них обезьяны произошли, просто сэр  Дарвин...«А тебе какая раз...
  • MEGA VOLT
    Мля..... Да сука Сталина воскрешать надо....«А тебе какая раз...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    НЕУЖЕЛИ КТО-ТО ВЕДЕТСЯ НА ЭТОТ ТЕАТР, СДЕЛКУ, СТОЛЬ ЛЮБИМУЮ ТРАМПОМ? ОТЛИЧНЫЙ ХОД: АКЦИИ ПОДЕШЕВЕЛИ НА 15%... НАЧИНАЮ...«Без меня он прои...

Играем от обороны, но Украина тоже имеет мосты и железные дроги

Играем от обороны, но Украина тоже имеет мосты и железные дроги

Как-то незаметно мы прошли ещё одну «красную линию», на этот раз в области перманентных попыток дестабилизации нашего авиа- и железнодорожного сообщения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
С первого дня СВО было ясно, что для успешного проведения операции, нужно было лишить врага возможности переброски войск путем уничтожения мостов и ж/д узлов. Но, кому-то на самом верху очень нужно продолжение бойни, вот и постарались максимально способствовать их сохранности.
Ответить
7 час.
ГИ
Георгий Иванов
Меня тоже многое удивляет и печалит. Мне обидно за Родину, которую хлещут сра...й тряпкой уже который год всякая сволота, а наши некоторые&amp;quot; стратеги&amp;quot; все жуют сопли и чертят красные линии на красном квадрате. ....стыдно и горько видеть это все....
Ответить
4 час.
см
сергей михайлов
да вы что по их мостам мамочки с колясочками ходят-а мы то кто ?так пешеходы и пассажиры...
Ответить
2 час.
наверх