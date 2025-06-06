Играем от обороны, но Украина тоже имеет мосты и железные дроги

Константин Самарин С первого дня СВО было ясно, что для успешного проведения операции, нужно было лишить врага возможности переброски войск путем уничтожения мостов и ж/д узлов. Но, кому-то на самом верху очень нужно продолжение бойни, вот и постарались максимально способствовать их сохранности.

ГИ Георгий Иванов Меня тоже многое удивляет и печалит. Мне обидно за Родину, которую хлещут сра...й тряпкой уже который год всякая сволота, а наши некоторые&quot; стратеги&quot; все жуют сопли и чертят красные линии на красном квадрате. ....стыдно и горько видеть это все....