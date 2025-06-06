Как-то незаметно мы прошли ещё одну «красную линию», на этот раз в области перманентных попыток дестабилизации нашего авиа- и железнодорожного сообщения.
Играем от обороны, но Украина тоже имеет мосты и железные дроги
Комментарии
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Константин Самарин
С первого дня СВО было ясно, что для успешного проведения операции, нужно было лишить врага возможности переброски войск путем уничтожения мостов и ж/д узлов. Но, кому-то на самом верху очень нужно продолжение бойни, вот и постарались максимально способствовать их сохранности.
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7 час.
ГИ
Георгий Иванов
Меня тоже многое удивляет и печалит. Мне обидно за Родину, которую хлещут сра...й тряпкой уже который год всякая сволота, а наши некоторые&quot; стратеги&quot; все жуют сопли и чертят красные линии на красном квадрате. ....стыдно и горько видеть это все....
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4 час.
см
сергей михайлов
да вы что по их мостам мамочки с колясочками ходят-а мы то кто ?так пешеходы и пассажиры...
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2 час.
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