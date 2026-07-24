«Это невозможно»: экс-аналитик ЦРУ оценил шансы Украины на производство ракет для систем ПВО Patriot

«Это невозможно»: экс-аналитик ЦРУ оценил шансы Украины на производство ракет для систем ПВО PatriotУкраина никогда не сможет наладить выпуск ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot из-за невозможности собрать все необходимые компоненты.