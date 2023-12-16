Тверская область отмечает 82-ю годовщину освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков

16 декабря – День освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор Игорь Руденя поздравил с 82-й годовщиной освобождения областного центра ветеранов Великой Отечественной войны, жителей Твери и Тверской области.
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