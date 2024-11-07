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Царьград

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Грозит проблемами: посол Австралии Радд удалил посты с гневной критикой Трампа

Грозит проблемами: посол Австралии Радд удалил посты с гневной критикой Трампа

Посол Австралии в США Кевин Радд поспешил удалить часть своих гневных постов в социальной сети после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

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Комментарии
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ЕП
Елена Петрова
Вот это сущность всего лицемерного Запада.
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20 час.

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