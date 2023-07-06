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Жизненно важный набор: названы главные обманки покупных автомобильных аптечек

Жизненно важный набор: названы главные обманки покупных автомобильных аптечек

В медицинском наборе должны храниться инструменты для оказания первой помощи больному в дороге. Но какого качества эти изделия на самом деле? Не подведут ли они в самой экстренной ситуации? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

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