Жизненно важный набор: названы главные обманки покупных автомобильных аптечек

В медицинском наборе должны храниться инструменты для оказания первой помощи больному в дороге. Но какого качества эти изделия на самом деле? Не подведут ли они в самой экстренной ситуации? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».
В медицинском наборе должны храниться инструменты для оказания первой помощи больному в дороге. Но какого качества эти изделия на самом деле? Не подведут ли они в самой экстренной ситуации? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».
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