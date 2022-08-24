Военное обозрение

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника Освободителям Риги

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника Освободителям Риги

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса в Латвии памятника советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистких захватчиков.

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