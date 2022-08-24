Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника Освободителям Риги

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса в Латвии памятника советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистких захватчиков.
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