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В США руководство ИИ-корпораций готовится к бунту человечества

В США руководство ИИ-корпораций готовится к бунту человечества

Руководители Anthropic, OpenAI и других компаний, работающих с искусственным интеллектом, в непубличном порядке прорабатывают варианты общественного и политического бунта после катастрофического происшествия, связанного с ИИ.

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