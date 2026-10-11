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В РПЛ найден уникальный футболист: 19-летний вундеркинд Окишор ставит рекорды, почти не играя

В РПЛ найден уникальный футболист: 19-летний вундеркинд Окишор ставит рекорды, почти не играя

Его называют новым Захаряном.В новом сезоне РПЛ — уникальный статистический феномен: самую высокую эффективность в атаке демонстрирует футболист, который не имеет постоянного места в стартовом составе.

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