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Нижегородская правда

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В Дзержинске прошел первый туристический фестиваль «ТурСлет»

В Дзержинске прошел первый туристический фестиваль «ТурСлет»

Развести костер. Поставить палатку. Проложить маршрут по карте. Оказать первую помощь. В этих простых навыках настоящая подготовка к жизни: умение не пасовать перед трудностями, верить товарищу и чувствовать ответственность за тех, кто рядом.

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