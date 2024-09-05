Путин прокомментировал ситуацию с Дуровым. Президент сказал, что виделся с основателем Telegram много лет назад в Кремле во время беседы с представителями бизнеса.
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Путин прокомментировал ситуацию с Дуровым. Президент сказал, что виделся с основателем Telegram много лет назад в Кремле во время беседы с представителями бизнеса.