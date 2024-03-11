Правительство России утвердило межведомственную программу «Плавание для всех»

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2024 года утверждена межведомственная программа «Плавание для всех», разработанная по поручению Президента России и рассчитанная до 2030 года.
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