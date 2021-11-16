РЕН ТВ: Социального вице-губернатора Владимирской области задержали с «откатом» от застройщика

И.о. замгубернатора Владимирской области Григорий Вишневский уличен в коррупционной деятельности. Высокопоставленного чиновника, который занял свою должность в марте, задержали за получение взятки от застройщика, узнал от своих источников РЕН ТВ.
И.о. замгубернатора Владимирской области Григорий Вишневский уличен в коррупционной деятельности. Высокопоставленного чиновника, который занял свою должность в марте, задержали за получение взятки от застройщика, узнал от своих источников РЕН ТВ.
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