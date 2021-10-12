В Самарской области в октябре вводятся дополнительные ограничения из-за коронавируса

В Самарской области примут новые ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции. Решение было принято в связи с критической ситуации, которую обсудили на заседании оперативного штаба 11 октября 2021 года, сообщает citytraffic.
В Самарской области примут новые ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции. Решение было принято в связи с критической ситуации, которую обсудили на заседании оперативного штаба 11 октября 2021 года, сообщает citytraffic.
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