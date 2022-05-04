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Читинцы голосуют за облагораживание набережной в черте города

Читинцы голосуют за облагораживание набережной в черте города

За благоустройство набережной Читинки проголосовало уже почти тысяча человек. Проект предусматривает реконструкцию прибрежного пространства в границах улиц Малой, Богомягкова и Мостовой, сообщает пресс-служба краевого МинЖКХ по данным на 3 мая.

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