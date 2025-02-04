В Кремле предложили США войти в союз с Россией и Китаем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что многополярность в мире набирает силу, и США в скором времени могли бы занять своё место среди ответственных мировых центров силы вместе с Россией и Китаем.
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