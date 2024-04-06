Работы Василия Сурикова и Витольда Бялыницкого-Бирули представят на аукционе

8 апреля откроется каталог AI Аукциона № 525. Вниманию коллекционеров представят картины Василия Сурикова, Витольда Бялыницкого-Бирули, Федора Матвеева, Эрнста Неизвестного и других художников, сообщает artinvestment.
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