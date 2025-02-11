В Тульской области появится мера поддержки тренеров с инвалидностью

Тульский губернатор Дмитрий Миляев поручил разработать и утвердить новую меру поддержки тренеров по адаптивному спорту после личного приема жителей, который прошел 10 февраля, передает пресс-служба регионального правительства.
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