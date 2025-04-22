Раскрыта тайна предсмертного фото Папы Римского Франциска

Врач Василий Шуров проанализировал состояние здоровья Папы Римского Франциска, основываясь на его последней фотографии, сделанной во время встречи с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом в воскресенье, 20 апреля.
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