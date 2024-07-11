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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анна Щербакова: «Для меня уход за собой – это всегда релакс. Какой бы сложный ни был график, надо не забивать на себя»

«Какой бы сложный ни был график, надо стараться не забывать и не забивать на себя, потому что мы у нас одни.

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