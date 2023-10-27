«Звучит жутко», — Асмус о том, как получила серьезную травму из-за мистики на съемочной площадке

С актёрами иногда случается что-то необъяснимое. Те, кто верит в существование потустороннего мира считает, что актерская профессия достаточно опасна, ведь артистам приходится вживаться в роль, практически проживать жизнь другого персонажа, а иногда по загадочной случайности события из кино переносятся в реальную жизнь звезд так, что они и сами никак не могут это объяснить.