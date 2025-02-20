Глава МИД Грузии заявил, что рад тому, что его страна не «сидит в одном поезде с Украиной»

Мака Бочоришвили порадовалась тому, что Тбилиси и Киев пошли разными путями.Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили рада тому, что Грузия и Украина пошли разными путями, и сегодня ее страна не сидит с Украиной «в одном поезде».