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Глава МИД Грузии заявил, что рад тому, что его страна не «сидит в одном поезде с Украиной»

Глава МИД Грузии заявил, что рад тому, что его страна не «сидит в одном поезде с Украиной»

Мака Бочоришвили порадовалась тому, что Тбилиси и Киев пошли разными путями.Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили рада тому, что Грузия и Украина пошли разными путями, и сегодня ее страна не сидит с Украиной «в одном поезде».

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Комментарии
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Eduard
Тем более поезд едит в кювет!
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21 час.
Eduard
Европа попросту торопились как можно врагов России собрать,а потом сразу войну на территории Грузии развязать.Грузии это надо? Пускай война в Париже будит,Лондоне!
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21 час.
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