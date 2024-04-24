Арестован пытавшийся убить двух девушек подросток из Петрозаводска

Городской суд отправил под стражу несовершеннолетнего, подозреваемого в покушении на убийство Петрозаводский городской суд арестовал на два месяца подростка, который порезал ножом двух несовершеннолетних девушек.
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