Матвиенко призвала привести региональное законодательство в сфере поддержки многодетных семей в соответствие с единым федеральным статусом многодетной семьи

Она также подчеркнула, что каждая семья должна знать о положенных ей льготах Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ призвала регионы привести региональное законодательство в сфере поддержки многодетных семей в соответствие с единым федеральным статусом многодетной семьи.