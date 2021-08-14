В Казани вынесли приговор 18 участникам преступного сообщества наркоторговцев

Ново-Савиновский районный суд Казани вынес приговор 18 участникам преступного сообщества наркоторговцев — его организатор и участники признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от 7 до 19 лет в зависимости от роли каждого из них.
Ново-Савиновский районный суд Казани вынес приговор 18 участникам преступного сообщества наркоторговцев — его организатор и участники признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от 7 до 19 лет в зависимости от роли каждого из них.
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