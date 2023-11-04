Сергей Цивилев поздравил Кузбасс с Днём народного единства

Уважаемые жители Кузбасса! Ежегодно 4 ноября мы отмечаем День народного единства — государственный праздник, учрежденный 18 лет назад в память об освобождении Отечества от захватчиков в далеком 1612 году.
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