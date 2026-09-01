Троншон преодолел захватывающий спринт и выиграл 10-й этап Вуэльты

Источник изображения, Getty Images Автор Сэм Друри Журналист BBC Sport Опубликовано 1 час назад Француз Бастьен Троншон выиграл захватывающий групповой спринт, чтобы выйти на 10-й этап Вуэльты Испании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым