В "Лемана ПРО" объяснили, почему импортируют гвозди, а не производят их в России

Создание производства экономически нецелесообразно Исполнительный директор компании "Лемана ПРО" Марина Фытова объяснила, что Россия импортирует гвозди еще с 90-х годов, поскольку их дешевле покупать в Китае.
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