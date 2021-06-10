Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Всё это понятно. Только скоро вся эта благодать мировая полетит ко всем чертям. Дальше некуда.КТО, ЧЕМ И КАК БО...
  • Александр Ляшенко
    Игорь Сипкин, где и в чём, ВТОРОЙ СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР ПО ОФШОРНЫМ ОЛИГАРХАМ,если получается двойной удар: и внутренни...ВТОРОЙ СОКРУШИТЕЛ...
  • elena volkova
    Если об агрессивной политике говорят на западе , то это не значит , что мы их должны успокаивать . Эти их проблемы. Б...Взаимоотношения Р...

Русские в Баку стали заложниками инцидента в Новосибирске

Русские в Баку стали заложниками инцидента в Новосибирске

Азербайджанская диаспора потребовала от Путина наказать Бастрыкина Сергей Аксенов На фото: председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Андрей Красиков Ростислав Антонов Последствия инцидента в пригороде Новосибирска, где полицейский Александр Гусев случайно застрелил 19-летнего представителя азербайджанской диаспоры Векила Абдуллаева, оказавшего ему сопротивление, приобрели международный масштаб.

Вернуться к статье
32
Обсудить
Алексей Заброда
Интересное кино получается. В Азербайджане русская диаспора находится в "заложниках" власти, а России полнейшая свобода волеизъявления. И еще. В нашем государстве все равны перед законом и, не решай национальные диаспоры неких, весьма зачастую специфических задач, они самоликвидировались. Но они есть. Значит...?
Ильмира Залеева
А, почему эти диаспоры вообще диктуют какие-то условия? Здесь в России эти молокососы, что хотят то и делают, у себя в республики стали бы они себя так вести? Хватит с ними миндальничать. Россия в первую очередь должна защищать своих, а не плясать под дудку каких либо диаспор.
Алексей Заброда
Большая часть этих ребят сидят на местах, где большим потоком идут наличные деньги, при чем самого разного окраса. А россияне слишком толерантны. Короче - великодушие не всегда качество положительное.

Картина дня

наверх