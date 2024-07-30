Как Русская Армия освободила от шведов «праотеческий город Юрьев» Гравюра с видом шведского ДерптаПредысторияКампания 1703 года была успешной для России.
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Как Русская Армия освободила от шведов «праотеческий город Юрьев» Гравюра с видом шведского ДерптаПредысторияКампания 1703 года была успешной для России.
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