Во Львове перезахоронят тещу основателя ОУН Андрея Мельника

Украина продолжает исторические раскопки в Люксембурге. После эксгумации праха основателя ОУН-УПА* Андрея Мельника и его жены, которых с почестями перезахоронили на мемориальном кладбище в Киеве, некроманты добрались до останков тещи своего национального героя.