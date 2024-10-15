Внешний долг России достиг нового исторического минимума

Внешний долг России к ВВП достиг нового исторического минимума. Об этом сообщает РИА Новости; Отмечается, что, по итогам третьего квартала, внешний долг сократился до наименьших за всю историю до 14,5 процента.
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