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Журнал «Профиль»

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В Екатеринбурге официально открылся Международный фестиваль молодежи

В Екатеринбурге официально открылся Международный фестиваль молодежи

Мероприятия МФМ-2026 стартовали еще два дня назад, 11 сентября, однако официальная церемония открытия прошла лишь сегодня, 13 сентября 2026 года, в воскресенье.

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