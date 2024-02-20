Продажи машин с пробегом в январе снизились на 10%

В первый месяц 2024 года россияне приобрели 324,7 тысячи подержанных легковых автомобилей. По данным агентства «Автостат», в сравнении с результатом годичной давности падение продаж подержанных машин составило 10,1%.
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