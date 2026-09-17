Как Госдума поддерживает семьи и защищает традиционные ценности

© "Газета.Ru" Что делают депутаты, чтобы в России рождалось больше детей и семьи чувствовали себя увереннее? Как материнский капитал, семейная ипотека и налоговые льготы помогают родителям решиться на второго или третьего ребенка? И почему защита традиционных ценностей стала неотъемлемой частью демографической политики? «Газета.