Как Госдума поддерживает семьи и защищает традиционные ценности

© "Газета.Ru" Что делают депутаты, чтобы в России рождалось больше детей и семьи чувствовали себя увереннее? Как материнский капитал, семейная ипотека и налоговые льготы помогают родителям решиться на второго или третьего ребенка? И почему защита традиционных ценностей стала неотъемлемой частью демографической политики? «Газета.
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