Житель Тульской области незаконно оформил в собственность пять земельных участков

Прокуратура Ленинского района проверила исполнение земельного законодательства и установила, что в 2015 году физическое лицо незаконно оформило право собственности на пять земельных участков в деревнях Нижняя Китаевка, Харино, Гостеевка, селе Высокое, поселке Шатск Ленинского района.