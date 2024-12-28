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Житель Тульской области незаконно оформил в собственность пять земельных участков

Житель Тульской области незаконно оформил в собственность пять земельных участков

Прокуратура Ленинского района проверила исполнение земельного законодательства и установила, что в 2015 году физическое лицо незаконно оформило право собственности на пять земельных участков в деревнях Нижняя Китаевка, Харино, Гостеевка, селе Высокое, поселке Шатск Ленинского района.

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