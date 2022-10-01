Группа «Особый режим» выступила для российских военнослужащих в Киргизии

Для военнослужащих, проходящих службу за пределами Российской Федерации, и членов их семей регулярно организуются культурные и спортивные мероприятия.
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