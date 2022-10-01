Закон, порядок, государство

682 подписчика

Группа «Особый режим» выступила для российских военнослужащих в Киргизии

Группа «Особый режим» выступила для российских военнослужащих в Киргизии

Для военнослужащих, проходящих службу за пределами Российской Федерации, и членов их семей регулярно организуются культурные и спортивные мероприятия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх