Патрушев сообщил о добыче РФ 3,5 миллиона тонн водных биоресурсов

С начала 2026 года Россия добыла 3,5 миллиона тонн водных биоресурсов. Об этом на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
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