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Царьград

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Два лагеря советников: как Трамп решает украинский вопрос

Два лагеря советников: как Трамп решает украинский вопрос

Политолог Алексей Чадаев отмечает, что решения Дональда Трампа по Украине формируются под влиянием двух противоположных групп советников.

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