Генерал-майор ФСБ Михайлов рассказал, зачем американские спецслужбы «слили» Буданова*

mullonen

На "западе" прекрасно понимали, что война Ук-ны против РФ... это без шансов. Цель другая была - под благовидным предлогом слиться с этой темы спустя какое-то время, а Украину с её вдовами, калеками, разрухой и тотальной ненавистью повесить на РФ, тем самым её ослабляя.