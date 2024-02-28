Вчера 52K прочитали New York Times выпустил материал, в котором рассказывается о том, что до своего назначения на пост главы Государственного управления разведкой Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России) служил в элитном отряде под покровительством ЦРУ.
Генерал-майор ФСБ Михайлов рассказал, зачем американские спецслужбы «слили» Буданова*
Комментарии
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ВБ
Владимир Бурцев
Вы правы! Самым позорным для военного является казнь через повешенье.
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18 час.
mullonen
На "западе" прекрасно понимали, что война Ук-ны против РФ... это без шансов. Цель другая была - под благовидным предлогом слиться с этой темы спустя какое-то время, а Украину с её вдовами, калеками, разрухой и тотальной ненавистью повесить на РФ, тем самым её ослабляя.
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16 час.
mullonen
А всё остальное так... антураж и операция прикрытия.
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16 час.
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