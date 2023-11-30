Льюис Хэмилтон: Я не причастен к увольнению Маси

Льюис Хэмилтон: Я не причастен к увольнению МасиLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон заявил, что не требовал уволить Майкла Маси с поста гоночного директора после скандала на Гран При Абу-Даби-2021.