Льюис Хэмилтон: Я не причастен к увольнению Маси

Льюис Хэмилтон: Я не причастен к увольнению МасиLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон заявил, что не требовал уволить Майкла Маси с поста гоночного директора после скандала на Гран При Абу-Даби-2021.
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