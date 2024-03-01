Как выбрать и установить счетчик воды

В прошлом веке счетчики воды изготовлялись всего на нескольких заводах страны. В те времена не требовалось обязательного учета потребления воды в квартирах, устанавливались приборы учета только общие на дом или предприятие.
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