«Бессвязно кричал»: сломавший подлокотник древнего трона пьяный мужчина арестован

Мужчина был задержан после того, как сломал подлокотник древнего трона во Вьетнаме. В конце прошедшей недели полиция задержала мужчину после того, как он сломал подлокотник древнего вьетнамского трона, признанного «национальным достоянием», сообщают государственные СМИ Вьетнама.