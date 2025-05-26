«Бессвязно кричал»: сломавший подлокотник древнего трона пьяный мужчина арестован

Мужчина был задержан после того, как сломал подлокотник древнего трона во Вьетнаме. В конце прошедшей недели полиция задержала мужчину после того, как он сломал подлокотник древнего вьетнамского трона, признанного «национальным достоянием», сообщают государственные СМИ Вьетнама.
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