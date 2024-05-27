Светлана Бондарчук боится лишиться квартиры за баснословные деньги

Светская львица Светлана Бондарчук заявила, что ее дом может просто рухнуть. Светлана и ее муж Сергей Харченко живут в роскошной квартире на Патриарших прудах, которая оценивается риелторами в 130 миллионов рублей.
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