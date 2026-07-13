Страны Европы создадут с Украиной коалицию по противоракетной обороне

В Париже лидеры десяти государств - Украина, Великобритании, Норвегии и девяти стран-членов Евросоюза приняли декларацию о формировании совместного оборонительного альянса для противодействия баллистическим ракетам.
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