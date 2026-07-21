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ТСН24

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Жителей Тулы наградили за помощь бойцам СВО

Жителей Тулы наградили за помощь бойцам СВО

21 июля в Туле прошла торжественная церемония награждения жителей региона. Граждан отметили за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и активную поддержку участников специальной военной операции.

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