Жителей Тулы наградили за помощь бойцам СВО

21 июля в Туле прошла торжественная церемония награждения жителей региона. Граждан отметили за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и активную поддержку участников специальной военной операции.
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