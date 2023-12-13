Комитет Палаты представителей принял резолюцию об импичменте Байдену

REUTERS/Leah Millis Профильный комитет Палаты представителей Конгресса США поддержал резолюцию, предусматривающую продолжение расследования с целью вынесения импичмента президенту Джо Байдену, сообщила газета New York Post во вторник, 12 декабря.
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