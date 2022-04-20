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Глава МИД Турции: переговоры Лаврова и Кулебы могут состояться в Анталье или Стамбуле

Global look press / Michalis Karagiannis via www.ima Переговоры между российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой могут состояться в Анталье или Стамбуле.

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