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Буферная зона с Украиной

Буферная зона с Украиной

Писал, что украинцам вырусей, атаковавших границу России, не жалко. Глава украинского ГУР Буданов говорит об этом практически прямо: "Этот внутригосударственный вопрос.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Нужно  БАТЬ Житомирскую и  Винницкую  области.  Продолжительность  буферной зоны будет вдвое, а то и втрое  короче.
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20 час.
Natalija Osminina
Я понимаю, что у женщин срабатывает привычка брать с полки пирожок. Но каждый твой пирожок- это сотни тысяч погибших российских парней и великое горе их матерей, жен и детей. Может, хватит жрать пирожки, пора и мозги включать?
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15 час.
Natalija Osminina
Путин говорил о буферной зоне, но ни разу не очертил её границы. И с чего все решили, что  &quot;буферная зона&quot; находится только на Украине?? &quot;..эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность..&quot;-  Стратегическую безопасность России обеспечит только уход НАТО на состояние 1990 года.  А Украина, оставшись без поставок с Запада дальнобойных орудий, не будет представлять опасности  городам России. Ей останется только &quot;окончательно перейти к террористическим атакам&quot;. А вот чтобы свести их к минимуму, надо занять Украину Гражданской войной. С нее она началась- ею и закончится. Тем более, что Лондон в этом очень заинтересован- готовит Залужного на роль гетмана, верее Чистильщика.
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15 час.

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