Буферная зона с Украиной

Я понимаю, что у женщин срабатывает привычка брать с полки пирожок. Но каждый твой пирожок- это сотни тысяч погибших российских парней и великое горе их матерей, жен и детей. Может, хватит жрать пирожки, пора и мозги включать?

Natalija Osminina

Путин говорил о буферной зоне, но ни разу не очертил её границы. И с чего все решили, что "буферная зона" находится только на Украине?? "..эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность.."- Стратегическую безопасность России обеспечит только уход НАТО на состояние 1990 года. А Украина, оставшись без поставок с Запада дальнобойных орудий, не будет представлять опасности городам России. Ей останется только "окончательно перейти к террористическим атакам". А вот чтобы свести их к минимуму, надо занять Украину Гражданской войной. С нее она началась- ею и закончится. Тем более, что Лондон в этом очень заинтересован- готовит Залужного на роль гетмана, верее Чистильщика.